Kral Kaybederse, güç ve ihanetle dolu

DİZİNİN TEMELİNİ OLUŞTURAN HİKAYE

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitliyor. Kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı. Dizinin başarılı oyuncu kadrosu arasında Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

İstanbul’da hangi semtlerde çekildiği ve dizinin atmosferine dair merak edilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Kral Kaybederse dizisi, İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen çekimlerle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin hikâyesi güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu. Kenan Baran’ın zirveden düşüşü ve bu düşüşle birlikte hayatların sürüklendiği olaylar dikkatlice işleniyor.

PSİKOLOJİK DERİNLİKLER

Kral Kaybederse, izleyicilerini ‘kralın’ neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanmış ve roman, yazarın danışanlarından dinlediği gerçek hikayelerden ilham alınarak yazılmıştır. Bu kitap, psikolojik ve duygusal derinlikleriyle insan ruhunun en karmaşık yönlerini ortaya koyuyor.

KARAKTERLERİN SAVAŞI

Kral, her istediğine anında sahip olabileceğine inanan bir figür. Onun için kaybetmek, sözlükte yer alan bir kelime değil. Ancak içindeki kaybetmekten korkan küçük çocuk, krallığının sıkı duvarları arasında gizleniyor. Kenan Baran’ın zarif ama kırılgan eşi Handan, Kenan’a bağımlı olmasının sebebi olan sevgiye duyduğu açlıkla, beklenmedik bir ihanetle karşılaşır. Kendi hayatının seçiminde ne yapacağı, izleyici açısından merak uyandırıyor.

İÇSEL ÇATISMA VE BEDELİ

Fadi, yoksul bir ailenin en küçük kızı olarak kendini bulmaya çalışırken, Kenan ile tanışması hayatında önemli bir dönüm noktası olur. Handan’ın en yakın arkadaşı, dışarıda güçlü bir görüntü çizerken, içsel boşluğu ve tutkuları onu yasakların cazibesiyle dolu bir maceraya sürüklüyor. Kenan ve Handan, mahkemede birbirlerine bir kez daha “evet” derken, bu sevgi dolu sözcük artık ayrılışlarının bir sembolü haline geliyor. Kral Kaybederse dizisi, izleyicisine güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçler sunarak dikkat çekiyor.