Kral Kaybederse’nin Çekim Yeri Merak Ediliyor

HİKAYEYE GİRİŞ

Aşkın ihaneti, gücün zayıflığı ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sona kadar ekrana kilitliyor. Kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin yalnızca başlangıcı. Dizinin dikkat çeken kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

ÇEKİM DETAYLARI VE ATMOSFER

Kral Kaybederse dizisi, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Diziye dair merak edilen sorular arasında çekimlerin yapıldığı bölgeler de bulunuyor. Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bu hikaye, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle değişen hayatları çarpıcı bir şekilde sunuyor. Kral Kaybederse, izleyicilerini ‘kralın’ neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor. İzleyiciler, diziyi STAR TV platformları üzerinden takip edebiliyor.

ROMAN UYARLAMASI VE DERİNLİK

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanıyor. Roman, yazarın danışanlarından dinlediği gerçek hikayelerden ilham alarak yazıldı ve psikolojik ile duygusal derinlikleriyle dikkat çekiyor. Kendine güvenen ve herkesin gönlünü çalmayı bilen bir kral, hayatında yalnızca kazanmayı amaç edinmiştir. Fakat kaybetmek, onun sözlüğünde olmayan bir kelimedir. Oysa ki, krallığının duvarlarının ardında kaybetmekten korkan bir çocuk gizleniyor.

KRAL VE KRALİÇE DİNAMİĞİ

Kenan Baran’ın zarif ama kırılgan eşi Handan, sevgisine olan açlığı nedeniyle Kenan’a bağımlı hale geliyor. Aldatıldığını öğrendiğinde, hayatının en büyük seçimini yapmak zorunda kalacak. Fadi ise yoksul bir ailenin en küçük kızı olarak, erkek evlat saplantısıyla büyütüldü. Kenan’la karşılaşması, tüm hayatını değiştiren bir dönüm noktası olacak. Handan’ın en yakın arkadaşı ise dışarıdan güçlü görünse de içsel bir boşluk yaşıyor; bu boşluk, yasakların cazibesiyle dolacak ve onu içsel çatışmalara sürükleyecek.

DİZİDEKİ ÇATIŞMALAR VE MAHKEME SÜRECİ

Kenan’ın Handan’ı küçük düşüren planları sonucu ikili, mahkeme salonunda buluşur. Karşılıklı olarak birbirlerine bir kez daha “evet” derlerken, bu sözler artık birlikteliklerini sonlandıran bir veda anlamı taşır. Kral Kaybederse, izleyicilere güç, hırs, aşk ve ihanetin iç içe geçtiği bir hikaye sunuyor. Hayatın en karmaşık yönlerini ele alan dizi, aşkın ihanet, gücün zayıflık ile nasıl dönüşüme ve kayba yol açtığını gözler önüne seriyor.