Kral uyudu, Trump sinirlendi

Dünya liderlerinin toplandığı Fransa ilginç görüntülere sahne oldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdirilmesinin 100. yıldönümünde Fransa’da bir araya gelen dünya liderleri dikkat çekici görüntüler verdi.

Dünya liderlerinin bir araya geldiği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliği yaptığı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Paris’teki zirvenin ardından Fransa – ABD gerilimi yaşanmaya başlandı. Trump’ın, Macron’un ‘Avrupa Ordusu’ fikrine yönelik sert sözleri konuşulmaya devam ederken, bu zirvede ilginç bir an da yaşandı.

Macron konuşurken Fas Kralı Muhammed’in uyuduğu görüntüler sosyal medyayı sallarken, görüntülerde Trump’ın sinirli bakışları dikkat çekti.

TRT