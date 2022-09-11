Kraliçe Elizabeth’in naaşı yola çıktı

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı İskoçya Balmoral Şatosu’ndan yola çıktı.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı taşınıyor.

Kraliçe’nin naaşı yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu’ndan yola çıktı. Cenaze Edinburgh’a götürülecek.

Ardından Holyroodhouse Sarayı’na transfer edilecek cenaze, altı saatlik bir yolculuk yapacak.

Naaş, pazartesi günü Giles Katedrali’ne götürülerek halkın ziyaretine açılacak. Buradaki törene Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyeleri de katılacak.