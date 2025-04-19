Kraliyet Ailesi Eğlenceli Anlar Yaşadı

LONDRA’DA EĞLENCELİ ANLAR

Geçen ay Londra’da yapılan geleneksel Trooping the Colour kutlaması, kraliyet ailesinin sevimliliğini gözler önüne serdi. 6 yaşındaki Prens Louis, annesi Kate Middleton’ın kanser tedavisinin ardından katıldığı bu törende, sevimli yaramazlıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Balkon perdeleriyle oynayan ve sık sık esneyen küçük prens, duyduğu gayda sesleri eşliğinde müziğin ritmiyle dans etmeye başladı.

CHARLOTE’UN UYARILARI

9 yaşındaki ablası Prenses Charlotte, kardeşinin bu eğlenceli davranışını uygun bulmadı. Dudak okuma uzmanı Nicola Hickling’in aktardığına göre, Charlotte, “Dans etmeyi bırak. Töreni izle.” diyerek Louis’i uyardı. Fakat inatçı Louis, “Yapmayacağım.” diyerek ablasının sözlerini dinlemedi. Charlotte’un “Söyleneni yap.” uyarısına karşın Louis’in yanıtı da kesin oldu: “Hayır.” Bu tatlı atışmayı Kate Middleton’ın gülümseyerek izlediği görüldü.

DİSİPLİNLİ CHARLOTE

Törenin ilerleyen saatlerinde aile, Buckingham Sarayı’nın ünlü balkonuna çıktı ve geleneksel kutlamayı tamamladı. Charlotte, kardeşi Louis’e “Dik dur.” ve “Ellerini indir.” şeklinde talimat vermeye devam etti. Bu tür anekdotlar, İngiliz kraliyet ailesinin geçmişine kadar uzanan bir geleneği yansıtıyor. 2022’de gerçekleşen Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl kutlamalarında da benzer sahneler yaşanmıştı. Louis, o dönemde de ablası Charlotte tarafından uyarılmıştı. Kraliyet uzmanları, Charlotte’un bu disiplinli tutumunun büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth’e benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Nitekim, Charlotte sadece kardeşi değil, tahtın ikinci varisi Prens George’u da tören kurallarına uyması için uyarıyor.