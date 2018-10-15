Kraliyet ailesine yeni bebek geliyor

Meghan Markle ve Prens Harry il bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

İngiltere kraliyet ailesinde büyük bir sevinç yaşanacak. Meghan Markle ve Prens Harry il bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

Meghan Markle’ın 2019 ilkbaharında doğacak bebeği, tahtın yedinci varisi olacak.

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle hamile.

İngiliz kraliyet ailesinin bebek haberi, Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk resmi gezilerini Sidney’e yapmak üzere yola çıkmalarından saatler sonra geldi.

Kensington Sarayı, Markle’ın hamilelik haberini, “Majesteleri Dük ve Düşes, Sussex Düşesi’nin İlkbahar 2019’da dünyaya gelecek bebeklerini beklediklerini açıklamaktan mutluluk duyuyor” ifadesiyle verdi.

NTV