Kredi Çekenlere Hayat Sigortası İptal İmkanı

KREDİLERDE HAYAT SİGORTASI HAKKINDA BİLGİLER

Bankalardan konut, taşıt ve diğer ihtiyaçlar için kredi alırken hayat sigortaları yapılıyor. Bu sigortaların iptali durumunda, poliçe tutarı kadar bir miktar hesabınıza geri ödeniyor. Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi kullanan kişiler, istedikleri zaman yaptıkları hayat sigortalarını iptal edebiliyor ve yatırdıkları tutarı geri alabiliyor. Son zamanlarda sosyal medyada bu konuda çok sayıda bilgi paylaşılsa da hayat sigortasını iptal etmenin bazı avantajları ve dezavantajları mevcut.

HAYAT SİGORTASI İPTALİ İÇİN ADIMLAR

Kredi için yapılan hayat sigortasını iptal etmek amacıyla, kredinin çekildiği tarih itibarıyla 15 gün içinde poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine başvuruda bulunmak ve iptal talebinde bulunmak gerekiyor. e-Devlet üzerinden “Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama” bölümünden alınan kredilere ilişkin hayat sigortalarının listesine ulaşılabiliyor. Dilekçe yazıp ilgili sigorta şirketini arayarak poliçe tutarının iadesini talep edebilirsiniz.

HAYAT SİGORTASINI İPTAL ETMENİN AVANTAJLARI

Öncelikle, poliçe tutarının iade edilmesiyle birlikte hesabınıza bir miktar para geçiyor ve bu bir avantaj oluşturuyor. İkincisi, hayat sigortalı kredilere uygulanan faiz oranları genellikle daha düşük oluyor ve sigorta parası iade alınsa bile, faiz oranı, ödeme koşulları ve vade değişmeden kredi devam ediyor. Ayrıca, kredi müşterisinin vefatı durumunda hayat sigortası aktif olduğunda, kredi borcu sigorta şirketi tarafından bankaya ödeniyor. Poliçedeki teminat varsa, borç sigorta şirketi tarafından kapatılıyor.

HAYAT SİGORTASINI İPTAL ETMENİN DEZAVANTAJLARI

Türkiye Sigorta Birliği yetkilileri, hayat sigortasını iptal edenlerin karşılaşabileceği durumları sıraladı. Bu kapsamda, hayat sigortası poliçesinin iptal edilmesi halinde, kredi borcunun teminatsız kalacağını belirtiyorlar. Hayat sigortasında vefat teminatı birincil unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sigorta şirketleri, isteğe bağlı olarak kaza sonucu maluliyet, istem dışı işsizlik ve geçici iş görmezlik teminatı gibi ek teminatları da poliçelere dahil edebiliyor. Ancak poliçenin iptal edilmesi durumunda, bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşıldığında, kredi borcunu mirasçıların ödemesi gerekiyor. TSB yetkilileri, yüksek deprem riski taşıyan Türkiye’de hayat sigortası korumasının, vatandaşların hayatlarını sürdürebilirliği açısından büyük bir önem taşıdığını ifade ediyor.