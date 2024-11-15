“Kredi Faizleri Düşerken Bankalar Kampanya Yapıyor”

KREDİ TALEBİ ARTILIYOR

Ev, araba, tatil, eğitim ve sağlık gibi hayatın birçok alanında zaman zaman krediye ihtiyaç doğuyor. Özellikle okulların açılmasıyla eğitim masraflarının artması ve kasım ayı itibarıyla e-ticaret firmalarının indirimler sunması, kredi talebini artırıyor. Bankalar, sıfır faizle toplamda 55 bin liraya kadar nakit fırsatları sunuyor. Ancak bu olanaktan yararlanabilmek için bankanın yeni müşterisi olmak gerekiyor. Bankaların kampanyasız ihtiyaç kredisi oranları ise 6 ay vade ve 50 bin lira için yüzde 3.44’ten başlayabiliyor. Kasım indirimlerine özel kampanyalar da devrede.

SIFIR FAİZLİ KAMPANYALAR GÜNDEME GELİYOR

Son günlerde bankaların yeni müşteri çekmek amacıyla düzenlediği sıfır faizli kampanyalara tüketicilerden yoğun talep var. Yüksek faiz oranları nedeniyle birçok kişi bu fırsatı değerlendirmek için bankalarda hesap açıyor. Bu imkandan yararlananlar oldukça avantajlı bir konuma geliyor. İşte dikkat çeken bazı kampanyalar:

* İŞ BANKASI: İşCep’te bulunan “müşteri olmak istiyorum” özelliğiyle bankanın müşterisi olanlar, kredi kartıyla 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabiliyor. Bu kampanya 30 Kasım’a kadar geçerlidir. Ayrıca banka 30 bin liraya kadar faizsiz ek hesap imkanı sunuyor.

* TEB: Hoş geldin kredi kampanyası çerçevesinde sıfırdan başlayan faiz oranıyla 25 bin lira ve 6 ay vadeli kredi sunuyor. Kredinin alınabilmesi için kredi notunun 1750 ve üzerinde olması gerekiyor.

* AKBANK: Yeni müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli avans sunarak toplamda sıfır faizli 45 bin lira krediyi kullanma imkanı veriyor.

* GARANTİ BBVA: 6 ay vadeli 20 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira avans sunarak toplamda 45 bin lira kredi imkanı tanıyor.

* ALTERNATİFBANK: 12 ay vadeli sıfır faizli 20 bin lira kredi veriyor.

* QNB: Yeni müşteri kampanyasında 20 bin lira ve 6 ay vadeye kadar sıfır faizli kredi kullandırıyor.

FAİZLER DÜŞÜYOR

Merkez Bankası’nın verilerini incelediğimizde, geçtiğimiz mart ayında ihtiyaç kredisi yıllık ağırlıklı ortalaması yüzde 86 seviyelerine kadar çıkmıştı. Ancak son dönemde enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine yaklaşması, bankaların kredi faizlerini aşağı çekmesine yol açtı. 1 Kasım haftası verilerine göre yıllık ortalama ihtiyaç kredisi faizi yüzde 69.66’ya geriledi. Önceki hafta bu oran yüzde 70.35’ti. Yani faizlerdeki düşüş devam ediyor.

KREDİ NOTU ÖNEMLİ

Bankalar, kredi vermeden önce öncelikle Findeks kredi notuna bakmayı tercih ediyor. Bu not, 1 ila 1.900 arasında değişmekte ve 1850 ve üzeri kredi notuna sahip olanlara özel faiz oranları sunuluyor. Kredi notunu e-Devlet üzerinden öğrenmek mümkün.

KASIM AYI ALIŞVERİŞ KREDİLERİ

Bankaların kasım ayı alışveriş dönemine özel sunduğu krediler de hız kesmeden devam ediyor. İş Bankası ve Denizbank, uygun taksit ve vade seçenekleri sunarken Garanti Bankası ‘Online Alışveriş Kredisi’ ile 500 ila 150 bin lira arasındaki alışverişler için kredi imkanı sağlıyor. Akbank ise 500 ile 100 bin lira arasındaki alışverişlerde taksit fırsatları sunuyor.

VADE VE TUTAR POLİTİKASI

Kredi tutarı 100 bin lira üzerinde olan kredilerde vade 12 ay olurken, 50 bin lira ile 100 bin lira arasındaki krediler için vade 24 ay ile sınırlı. 50 bin lira ve altındaki kredilerde ise 36 ay kullanım imkanı sağlanıyor.