Kredi İçin Kurban Bayramı Fırsatı! 75 Bin TL Faizsiz Kredi!

2025 KURBAN BAYRAMI İÇİN NAKİT İHTİYACI ARTIYOR

2025 Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların tatil, alışveriş ve kurbanlık gibi harcamaları için nakit gereksinimi artıyor. Bu dönemde bankalar, yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Özellikle düşük maliyetli ve kısa vadeli finansman sağlamak isteyenler için bu kampanyalar cazip bir seçenek sunuyor. Geçtiğimiz aylarda bazı bankalarda faizsiz kredi limiti 75 bin TL’ye kadar artırılmıştı. Yeni güncellemelerle birlikte pek çok banka da üst limitleri yükseltti. Şu an birçok banka, 75 bin TL’ye kadar 0 faizli kredi imkanı sunuyor.

FAİZSİZ KREDİLERDE VADE SÜRESİ NE?

Bu kredilerin önemli bir ayrıntısı ise vade süresinin genelde 3 ila 6 ay arasında olması. Yani faizsiz olsa da geri ödeme süresi oldukça kısa kalıyor.

KAMPANYALARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu kampanyalardan yalnızca yeni müşteriler yararlanabiliyor. Mevcut bankanın müşterisi olan kişiler için faizsiz kredi imkanı bulunmuyor. Öne çıkan bankaların kampanyaları şu şekilde:

Garanti BBVA, yeni müşterilere 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar, 3 ay vadeli nakit avans imkanından faydalanabiliyor. Kampanya 1 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli.

CEPTETEB, yeni müşterilere %0’dan başlayan oranlarla Hoş Geldin Kredisi sunuyor. 50.000 TL, 3 ay vadeli kredilerde faizsiz seçenek mevcut. Findeks notu 1850 ve üzeri olanlar bu imkandan yararlanabiliyor.

QNB Finansbank, Tanışma Kredisi ile yeni müşterilere avantajlı faizsiz kredi olanağı sağlıyor. 75.000 TL’ye kadar limit, 6 ay vade imkânı sunuluyor.

ING ise, yeni müşterilere %0,99 faizle 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL taksitli destek hesabı sunuyor.

YASAL DÜZENLEMELER NELER?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurallarına göre, 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla ihtiyaç kredilerinde vade limitleri şu şekilde düzenleniyor:

– 125.000 TL ve altı: Maksimum 36 ay

– 125.001 – 250.000 TL: Maksimum 24 ay

– 250.000 TL üzeri: Maksimum 12 ay

Faizsiz krediler genellikle 75.000 TL ve 6 ay vade ile bu limitler içerisinde kalıyor.