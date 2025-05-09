Kredi Kartı Bilgileri Çalındı, Dolandırıldı

KİŞİ KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN KOPYALANDIĞINI İDDİA EDİYOR

Ankara’da yaşayan 39 yaşındaki İç Mimar Göktuğ Türkoğlu, kredi kartı bilgilerinin başkaları tarafından kopyalanması sonucu dakikalar içerisinde 1 milyon 30 bin lira dolandırıldığını savundu. Türkoğlu, dolandırıcıların çaldığı bilgileri kullanarak hesabından toplamda 7 ayrı işlemle bu miktarda para aktardıklarını belirtti. İşlemlerin, tanımadığı ve herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığı Şanlıurfa merkezli bir gıda firması tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Türkoğlu, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

DOLANDIRILDIĞINI FARK EDİP HAREKETE GEÇTİ

Göktuğ Türkoğlu, olayla ilgili olarak, “Telefonuma sürekli mesajlar gelmeye başladı. Hesabımdan para çekildiğini gördüm. Bankayı aradım ve hesabımı kapattım. Son çekilen tutar iptal edildi ama diğerleri çekilmiş oldu. Toplamda 7 parçalık işlemlerle birlikte 1 milyon 30 bin lira kaybım oldu” ifadelerini kullandı. Dolandırıcılık işlemlerinin, tanımadığı “Barış Gıda” isimli bir firma tarafından yapıldığını aktaran Türkoğlu, bu şirketle herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını dile getirdi. Ayrıca, banka yetkililerinin işlemin Şanlıurfa’dan yapıldığını bildirdiğini belirtti.

Türkoğlu, “Hesap kesim tarihinden iki gün sonra bu işlemler yapılmış. Belli ki hesap limitimin açılmasını beklemişler. Telefonuma onay mesajı gelmedi. İnternetten yapılan alışverişler nedeniyle mesajın gelmediğini düşünüyorum” dedi. Şu anda durumu tüm mercilere bildirdiğini ve itiraz sürecinde olduklarını belirten Türkoğlu, “Henüz bir gelişme yok. Şu anda 1 milyon 30 bin lira borçlu görünüyoruz. İtiraz etmezsek bu miktarı ödemek zorunda kalacağız. Benim gibi mağdur olmamak için bu tür işlemlerde onay mesajı alınması gerekiyor. Yetkililerin bu duruma müdahale etmesi gerek” sözlerini sarf etti. Adalet arayışını sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.