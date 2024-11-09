Kredi Kartı Borçlarına 0.99 Faiz İmkanı!

BORCU OLANLAR İÇİN YENİ KAMPANYA

Borcu bulunanlara müjdeli bir haber geldi! Vakıfbank, kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sunuyor. 0.99 faiz oranıyla kredi kartı borcunu yapılandırmak artık mümkün. Ayrıntılar ise şöyle… Kredi kartı borçluları, bankanın sunduğu yeni kampanyadan yararlanarak asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan borç tutarını yüzde 4.25 yerine sadece yüzde 0.99 faiz oranıyla 2 ay erteleyebilir veya 4 ay taksitlendirebilir.

YÜZDE 0.99 FAİZ FIRSATI

Ekstre erteleme işleminde, kredi kartının son dönem ekstre borcunun en az asgari tutarının ödenmesini takiben kalan ertelenebilir borç tutarı, işlem tarihinden itibaren sadece yüzde 0,99 faiz oranı üzerinden 2 ay ertelemeye veya 4 ay taksitlendirmeye olanak tanınıyor.

TALEP ŞARTLARI

Bu hizmetten faydalanmak için son dönem ekstre hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki en geç 1 gün öncesinde talep yapılması gerekiyor. Ekstrenin en az asgari tutarının bu talep öncesinde ödenmiş olması da gerekli bir durum.

HER İŞLEM KAPSAMDA DEĞİL

Ancak bazı işlemler bu yapılandırma imkanından yararlanamayacak. Mevzuat gereği telekomünikasyon, doğrudan pazarlama gibi harcamalar ile yurt dışında yapılan harcamalar, gıda ve benzeri ürünlerin alımlarında erteleme veya taksitlendirme uygulanmayacak. Ekstrede yer alan vade farklı taksitli işlemler, peşin taksit, işlem erteleme gibi yapılandırma işlemlerinde de bu fırsatlar geçerli olmayacak.

YILDA 9 KEZ FAYDALANMA İMKANI

Ekstre erteleme işleminden bir kart bazında yılda en fazla 9 kez yararlanılabileceği gibi ardışık bir şekilde de en fazla 9 kez talep edilebiliyor. Bu fırsatlar borçlular için yeni bir soluk sağlamayı hedefliyor.