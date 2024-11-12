Kredi Kartı Borçlarında Yeni Düzenleme Geldi

TAKİBE DÜŞEN KREDİ KARTI ALAKALARI HIZLA ARTTI

Takibe düşen kredi kartı alacaklarının artışı dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak tarihinde bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira seviyesindeyken, bu rakam 1 Kasım’da yaklaşık 46 milyar liraya ulaştı. NTV’nin haberine göre, toplam takibe düşen alacakların üçte ikisi olan 30 milyar liralık kısmı, bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti. Son dönemde kamuoyunda kredi kartlarına yönelik ödeme kolaylığı beklentileri gündeme geldi. Bu konuda ilk adım bir kamu bankası tarafından atıldı. Banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyerek kalan miktarı yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faizle 2 ay erteleme veya 4 ay taksitlendirme seçeneği sundu. Diğer bankaların benzer adımlar atıp atmayacağı, merakla bekleniyor.

DÜZENLENEN FAİZ ORANLARI İLE DAHA AZ FAİZ ÖDENECEK

Kasım ayı itibarıyla kredi kartı faiz oranlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Faiz oranlarının belirlenmesinde borç miktarının önemli bir ölçüt olduğu belirtildi. Merkez Bankası’nın aldığı karara göre, daha düşük borca sahip olan kart kullanıcıları daha az faiz ödeyecek.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE DURUMDA?

Kredi kartı faiz oranları şu şekilde belirleniyor: Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için oran yüzde 3.50, 25 bin ile 150 bin lira arasındaki kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise yüzde 4.75 olarak uygulanıyor. Kredi kartları aracılığıyla nakit çekim veya kullanımda azami akdi faiz oranı da yüzde 5 olarak belirleniyor.