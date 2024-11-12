Kredi Kartı Borçlarında Yeni Düzenleme Var mı?

TAKİBE DÜŞEN KREDİ KARTI ALACAKLARINDAKİ BÜYÜME

Takibe düşen kredi kartı alacaklarındaki artış dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak’ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım’da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya yükseldi. NTV’nin haberine göre, toplam takibe düşen alacak miktarının üçte ikisini oluşturan 30 milyar liralık tutar bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti. Son dönemde kamuoyunda kredi kartlarına yönelik ödeme kolaylığı beklentileri öne çıktı. Bu konuda ilk adımı bir kamu bankası attı. Banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyip kalan tutarı yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faizle 2 ay erteleme ya da 4 ay taksitlendirme imkanı sundu. Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

DÜZENLEMELER VE DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Kasım ayı itibarıyla kredi kartı faiz oranlarında yeni düzenlemelere gidildi. Faiz oranlarının belirlenmesinde borç miktarının dikkate alındığı açıklandı. Merkez Bankası’nın kararı doğrultusunda, daha düşük borcu olan kart kullanıcıları daha az faiz ödeyecek.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

Kredi kartı faiz oranları şu şekilde belirlenmiş durumda: Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin – 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında yüzde 4.25, 150 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında ise yüzde 4.75 faiz oranları uygulanıyor. Kredi kartları aracılığıyla yapılan nakit çekim ve kullanım için azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 olarak belirlenmiş durumda.