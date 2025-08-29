Kredi Kartı Borcuna Dikkat! 90 Gün!

ARTAN BORÇ SORUNU

Türkiye’de kredi kartı kullanımı sürekli olarak artarken, bunun yanında borçların ödenmemesi de ciddi bir sorun haline geliyor. Yükselen faiz oranları ve günlük harcamalardaki artış, vatandaşların borçlarını zamanında ödemekte zorlanmasına yol açıyor. Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödememenin sonuçları neler olacak?

GEÇİCİ GECİKMELERİN SONUÇLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de milyonlarca insan kredi kartı kullanıyor ve düzenli olarak borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. İlk ay gecikme durumunda, banka borçluya hatırlatma ve ihtar mesajları gönderiyor. İkinci ay gecikme aşamasında, gecikme faizi işlenmeye başlanıyor ve ödeme yapılmazsa idari takip olasılığı gündeme geliyor. Üçüncü ayda borç hâlâ ödenmezse, yasal takip süreci başlıyor.

YASAL TAKİP SÜRECİ

Bu aşamada, banka avukatları devreye giriyor ve borçluya icra takibi açılabiliyor. Borçlu kişi, kara listeye alınarak kredi notu ciddi şekilde düşüş yaşıyor. Bu durum, bankalarla çalışmayı zorlaştırıyor, kredi ve kredi kartı başvurularının büyük oranda reddedilmesine yol açıyor. Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödememek, yalnızca icra takibiyle sonuçlanmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede finansal yaşamı da zorlaştıracak etkiler yaratıyor.

BORÇ YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, borcunu ödeyemeyen kişilerin bankalarıyla iletişime geçerek taksitlendirme ya da yapılandırma talep etmelerini öneriyor. Kısacası, kredi kartı borcunu ertelemek kısa vadede bir çözüm gibi görünse de uzun vadede hem bütçeyi hem de kredi sicilini olumsuz etkiliyor.