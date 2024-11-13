Kredi Kartı İle Ödemelerde Düşüş

BANKA VE KREDİ KARTI İŞLEMLERİ EKİMDE NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen işlem tutarı 1 trilyon 254 milyar 972,3 milyon lira oldu. Türkiye’de bu dönemde yapılan harcamaların piyasa sektörlerine göre dağılımı incelendi. Tüketiciler, en yüksek harcamayı market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) gerçekleştirdi.

MARKET VE AVM’DE EN YÜKSEK HARCAMA YAPILDI

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin sektörlere göre dağılımında, en yüksek harcama 227 milyar 566,2 milyon lira ile market ve AVM kategorisinde kaydedildi. İkinci sırada 94 milyar 852,7 milyon lira ile diğer kategorisi yer alırken, üçüncü sırada ise 89 milyar 385,6 milyon liralık tutarla çeşitli gıda harcamaları gerçekleşti. Ekim ayında giyim ve aksesuar kategorisinde 89 milyar 256,1 milyon lira, hizmet sektöründe ise 84 milyar 46,3 milyon lira ödendi.

Büyük bir işlem hacmine sahip diğer sektörlerde, banka ve kredi kartlarıyla yemek kategorisinde 76 milyar 832,7 milyon lira, benzin ve yakıt istasyonlarına 74 milyar 568 milyon lira, elektrik ve elektronik eşyalara 65 milyar 248,2 milyon lira harcandı. Yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiye harcamaları 52 milyar 899,2 milyon lira olarak gerçekleşirken, araç kiralama ve yedek parça kategorisinde 52 milyar 196,9 milyon lira ödendi.

İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞ KAYDA DEĞER ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu dönemde bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen alışverişlerin 346 milyar 361,5 milyon liralık kısmı internetten yapıldı, bu da toplam ödemelerde yüzde 28’lik bir paya denk geldi. Ek olarak, gümrük vergisi ödemeleri 1 milyar 313,2 milyon lira, mektup ve telefonla yapılan alışverişler ise 58 milyar 94,3 milyon lira olarak kaydedildi.

AĞUSTOS AYINDAN BUGÜNE HARCA MALARDAN DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Ağustos ayından itibaren Türkiye’de banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda bir azalma söz konusu oldu. Ekim ayında yapılan harcamaların ağustos ayına göre yüzde 20 oranında düştüğü hesaplandı. Ağustos ayında toplam harcama 1 trilyon 565 milyar 205,8 milyon lira, Eylül’de 1 trilyon 283 milyar 889 milyon lira, Ekim’de ise 1 trilyon 254 milyar 972,3 milyon lira olarak belirlendi.

EN FAZLA AZALMA EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Bu süreçte en büyük düşüş, yüzde 52 ile eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri kategorisinde meydana geldi. Bunu yüzde 50’lik bir azalma ile konaklama ve yüzde 39’luk bir düşüşle seyahat acenteleri sektörü takip etti.