Kredi Kartı Limiti Aşımı Tespit Edildi

BDDK, BANKALARIN KREDİ KARTI LİMİTLERİNİ İNCELİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), belirli bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde yükselttiğini ortaya çıkardı. Yapılan denetimlerde, bazı bankaların müşterilerin gelir bilgilerini gerçeğe aykırı biçimde artırarak limitlerin yasal sınırın üzerine çıktığı belirlendi. Mevzuata göre bir bireyin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla dört katı kadar olabiliyor. Ancak, bazı bankaların bu sınırlara uymadığı tespit edildi. Örneğin, gerçek aylık geliri 70 bin TL olan bir müşteri, geliri 198 bin TL olarak gösterilerek 428 bin 50 TL limit tanımlandı. Oysa bu müşteriye en fazla 280 bin TL limit verilmesi gerekiyordu.

BDDK’DAN SERT UYARI

Kurum, usulsüz uygulamalar nedeniyle tespit edilen bankalara yazılı uyarı gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” ifadeleri kullanıldı. BDDK, bankaların mutlaka mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, bu tür uygulamaların devam etmesi durumunda daha ağır yaptırımların uygulanabileceğini vurguladı.

MÜŞTERİLER NASIL DAVRANMALI?

Uzmanlar, bazı müşterilerin bu tür limit artışlarıyla kendi bilgileri dışında karşılaşabileceğine dikkat çekiyor. Bankaların mobil uygulamalarında yer alan “Kart Ayarları” bölümünde “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı. Bu adım, müşterilerin limitlerinin kendi onayları olmadan artırılmasını önlemek açısından önemli bir koruma sağlıyor.