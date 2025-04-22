Kredi Kartı Ödemeleri Yüzde 48 Artış Gördü

KREDİ KARTLARI VE BANKA KARTLARI İLE YAPILAN ÖDEMELERDEKİ ARTIŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artarak 1,75 trilyon TL’ye ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart ayına ait kartlı ödeme verilerini duyurdu. Buna göre, Mart ayında 1,75 trilyon TL tutarında 1,59 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı. Mağazalarda gerçekleştirilen her beş kartlı ödemeden dördü temassız olarak gerçekleşiyor.

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 46 büyüyerek 518,5 milyar TL oldu. Kart sayılarının gelişimi açısından Mart ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 112,7 milyon adede ulaştı. 2024 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik bir artış görüldü. Toplam kart sayısı 443,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARLARINDAKİ DAĞILIM

Mart ayında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 1.753,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 1.478,2 milyar TL’si kredi kartları ile, 238,2 milyar TL’si banka kartları, 36,6 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartları ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartları ile yapılan ödemelerde yüzde 42 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 68 oldu.

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ

Mart ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen toplam ödeme adedi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,59 milyar adede ulaştı. Kartlı ödemelerin 911,4 milyon adedi kredi kartları ile, 553,8 milyon adedi banka kartları ile, 128,0 milyon adedi ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 7 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 10 oldu.

TEMASSIZ ÖDEMELERDEKİ BÜYÜME

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1.050,4 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 artarak 566,0 milyar TL’ye yükseldi. Mart ayında mağaza içi yapılan her beş kartlı ödemeden dördü temassız gerçekleşti.