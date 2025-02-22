Kredi Kartı Sayısı 130 Milyona Ulaştı

OCAK AYI VERİLERİ AÇIKLANDI

BKM, ocak ayına ait verileri sundu. Geçinmeye çalışan ve kartlarıyla ayın başını geçirmeye çalışan vatandaşların kredi kartı sayısı ocak ayında 130 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı da 195,6 milyona çıktı. Türkiye’deki kredi kartı sayısının 130,2 milyon olduğu, banka kartı sayısının 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısının 113,1 milyon olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında, kredi kartı sayısında %9, banka kartı sayısında %3 ve ön ödemeli kart sayısında ise %24 oranında artış gerçekleşti.

KART SAYISINDA BÜYÜME GÖZLEMLENDİ

Toplam kart sayısı, ocak itibarıyla 438,9 milyona ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında bir artış meydana geldi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre %66 artışla 1,61 trilyon liraya ulaştı. Bu ödemelerin 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları ile, 207,8 milyar lirası banka kartlarıyla ve 32,4 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın ocak ayına göre büyüme oranı %69, banka kartı ile yapılan ödemelerde %47, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise %78 olarak belirlendi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında gerçekleştirilen toplam ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 artarak 1,58 milyara ulaştı. Bu ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartlarıyla, 538,1 milyonu banka kartlarıyla ve 125,9 milyonu ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adedi büyüme oranı %15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde %8 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran %18 olarak kaydedildi.