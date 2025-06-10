Kredi Kartı Şikayetleri Zirvede!

ŞİKAYET SAYISINDA DÜŞÜŞ BELİRGİN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı boyunca tüketiciler tarafından BDDK’ya yapılan şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kaydedildi. Bu, 2023 yılına göre yüzde 22’lik bir düşüşü gösteriyor. Tüketiciler tarafından en fazla şikayet, kredi kartlarıyla ilgili oldu. 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemleri sebebiyle BDDK’ya başvuruda bulundu.

KREDİ KARTLARINDAN SONRA MEVDUAT FONU ŞİKAYETLERİ

Kredi kartlarından sonra 28 bin 761 başvuru ile mevduat ve katılım fonu işlemleri gözlemlenirken, bireysel kredilere dair şikayet sayısı ise 26 bin 520 olarak belirlendi. Dolandırıcılık vakalarına yönelik şikayetlerde ise bir artış yaşandı. 2023 yılında 17 bin 780 olan dolandırıcılıkla ilgili başvurular, 2024’te 19 bin 398’e çıkmış durumda.

TİCARİ KREDİLER VE İCRA İŞLEMLERİNE BAŞVURULAR

Ticari kredilerle ilgili 7 bin 808, icra işlemleriyle 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleriyle ilgili ise 4 bin 601 şikayet alındı. 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 iken, bu sayı 2023’te yüzde 8,5 artışla 228 bin 334’e yükselmeyi başarmıştı.