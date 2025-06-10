Kredi Kartı Şikayetleri Zirvede!

2024 YILINDA ŞİKAYET SAYISI AZALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı içinde tüketicilerin yaptığı şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kayda geçti. Bu rakam, önceki yıl olan 2023’e göre yüzde 22’lik bir düşüş gösteriyor. Kredi kartlarına ait şikayetler ise en yüksek sayıda olanlar arasında yer aldı ve 42 bin 228 kişi kredi kartı işlemleri dolayısıyla BDDK’ya başvurdu.

KREDİ KARTI VE MEVDUAT İŞLEMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Kredi kartı şikayetlerini, 28 bin 761 başvuru ile mevduat ve katılım fonu işlemleri takip etti. Bireysel kredilere dair şikayet sayısı 26 bin 520 olurken, dolandırıcılık vakalarına yönelik alıntılar azalma yerine artış gösterdi. 2023’te 17 bin 780 olan dolandırıcılık şikayetleri, 2024’te 19 bin 398’e yükseldi. Ticari kredilerle ilgili toplam 7 bin 808, icra işlemleri üzerine 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleri konusunda ise 4 bin 601 şikayet alındı.

ŞİKAYETLERDEKİ DEĞİŞİM ORANLARI

Karşılaştırmalı veriler değerlendirildiğinde, 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 olarak kaydedilirken, bu rakam 2023’te yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e çıkmıştı. 2024’teki düşüş, bankacılık işlemlerinde yaşanan sorunların azalıyor olabileceğini gösteriyor.