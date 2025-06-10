Kredi Kartı Şikayetleri Zirveye Ulaştı

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET SAYISI AZALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı boyunca yapılan tüketici şikayetleri sayısı 178 bin 108 olarak kayda geçti. Bu sayı, bir önceki yıl olan 2023’e göre yüzde 22’lik bir azalma gösteriyor. Tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konu, kredi kartlarıyla ilgili oldu. Kredi kartı işlemleri nedeniyle 42 bin 228 kişi BDDK’ya başvurdu.

KREDİ KARTI VE MEVDUAT ŞİKAYETLERİ

Kredi kartlarına yapılan başvuruları, 28 bin 761 ile mevduat ve katılım fonu işlemleri izliyor. Bireysel kredilerle ilgili yapılan şikayet sayısı ise 26 bin 520 olarak kaydedildi. Dolandırıcılık konusundaki şikayetlerde ise azalma değil, artış yaşandı. 2023 yılında 17 bin 780 olan dolandırıcılık şikayetleri, 2024’te 19 bin 398’e yükseldi. Ayrıca, ticari kredilerle ilgili 7 bin 808, icra işlemleriyle ilgili 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleriyle ilgili 4 bin 601 şikayet alındı.

ÖNCEKİ YILARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

Karşılaştırmalı bir inceleme yapıldığında; 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısının 210 bin 404 olduğu görüldü. 2023 yılında ise bu rakam yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e çıkmıştı. 2024’teki bu düşüş, önceki yıllara göre dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.