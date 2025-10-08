Kredi Kartı Yapılandırma Başvuru Süresi 10 Ekim

BAŞVURU SÜRESİ SONA ERİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarını kapsayan yeniden yapılandırma uygulamasıyla ilgili başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek. Şu anda bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru yapma süresinin bitmesine sadece 2 gün kaldı.

TAKSİTLENDİRME DURUMU

BDDK’nın 10 Temmuz’da aldığı karar doğrultusunda bu düzenleme çerçevesinde, borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, bildirimde bulunulan ayın asgari ödeme tutarına ekleniyor. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart sahibine ait kredi kartlarının limitleri artırılamıyor. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, fazla kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi de kararlaştırılmış durumda. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlenmiş bulunuyor.