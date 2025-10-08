Kredi Kartı Yapılandırma Başvuru Süresi 10 Ekim

kredi-karti-yapilandirma-basvuru-suresi-10-ekim

BAŞVURU SÜRESİ SONA ERİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarını kapsayan yeniden yapılandırma uygulamasıyla ilgili başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek. Şu anda bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru yapma süresinin bitmesine sadece 2 gün kaldı.

TAKSİTLENDİRME DURUMU

BDDK’nın 10 Temmuz’da aldığı karar doğrultusunda bu düzenleme çerçevesinde, borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, bildirimde bulunulan ayın asgari ödeme tutarına ekleniyor. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart sahibine ait kredi kartlarının limitleri artırılamıyor. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, fazla kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi de kararlaştırılmış durumda. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlenmiş bulunuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.
Manşet

Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'da maç analisti olarak göreve başladı ve futbol kariyerine geri dönüş yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.