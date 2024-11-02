Kredi Kartlarında Faiz Oranları Değişti**

YENİ DÜZENLEME KREDİ KARTLARINI ETKİLİYOR

Kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren yeni uygulama 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren kredi kartları için geciken borçlar, dönem borcuna göre hesaplanacak faiz oranına tabi olacak. Son zamanlarda kart borçları yüzünden yasal takibe giren kişilerin sayısındaki artış üzerine BDDD yeni önlemleri devreye aldı. Bu kapsamda, kredi ve kart borçları için 60 ay vade ile yapılandırma imkanı sağlandı.

HARCAMA LİMİTLERİ BELİRLENDİ

BDDK’nın yaptığı ikinci düzenleme ile 1 Kasım’dan itibaren uygulamaya konulan sistemde, kredi kartları için azami akdi (alışveriş) faiz oranları da dönem borcuna göre değişecek. Düşük harcama yapıp, borcun asgarisini ödeyenler, devreden borçları için daha düşük faiz ödeyerek avantaj sağlayacak. Yeni düzenleme ile 25 bin lira altı, 25 bin-150 bin lira arası ve 150 bin lira üstü olmak üzere üç farklı harcama limiti belirlendi.

KADEMELİ FAİZ UYGULAMASI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için yeni bir düzenleme getirildi. Kredilerini ve kredi kartlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunularak dönem borçlarının kapatılması imkanı getirildi” şeklinde konuştu. Ayrıca, referans faiz oranları üzerinden kademeli faiz uygulamasına geçildiği, böylece uygun bir finansmanla borçların ödenmesi imkanı sağlandığı ifade edildi.

FAİZ ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Eski düzenlemede tüm kartlar için uygulanan aylık yüzde 4.25 akdi faiz ve yüzde 4.55 gecikme faizi yerine, 1 Kasım itibarıyla geçerli faiz oranları 24 Ekim’de açıklanacak referans oranına göre belirlenecek. Merkez Bankası, 24 Ekim tarihi itibarıyla referans oranını yüzde 3.11 olarak belirledi. Bu durumda, eğer dönem borcu 25 bin liranın altındaysa akdi faiz oranı yüzde 3.50, gecikme faizi yüzde 3.80 olacak. 25 bin ile 150 bin lira arasındaki borçlar için akdi faiz oranı yüzde 4.25, gecikme faizi ise yüzde 4.55 seviyesinde olacak. 150 bin lira üstü borçlar için akdi faiz yüzde 4.75 ve gecikme faizi yüzde 5.05 olarak uygulanacak. Kurumsal kredi kartlarında ise, dönem sonu borcuna bakılmaksızın yüzde 4.75 akdi faiz ve yüzde 5.05 gecikme faizi geçerli olacak.

NEDEN NAKİT ÇEKİM FAİZİ DEĞİŞMEDİ?

Kredi kartı ve kredili mevduat hesabından nakit çekim işlemlerinde faiz oranları değişmeyecek. Azami akdi faiz yüzde 5, gecikme faizi ise yüzde 5.30 olarak aynı kalacak. Bunun nedeni, sıkı para politikasının devam etmesiyle toplam talebin kısılması adına piyasalardaki fazla paranın çekilmesi ve harcamaların azaltılmasını sağlamaktır.

DÜZENLEMENİN HEDEFLERİ

Yeni düzenleme, sıkı para politikası dönemi boyunca reel sektörü ve tüketiciyi desteklemeyi amaçlayan bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin, vatandaşların alım gücünü korumak için olumlu bir adım olduğu belirtiliyor. Bireyler bu borç yapılandırmaları sayesinde kendi bütçelerine göre harcama planı yapma şansı bulacak ve kademeli olarak borçlarını ödeme olanağına sahip olacak. Bunun sonucunda da kişi harcama eğilimlerini azaltacak ve bu durum enflasyonu düşürücü bir etki yaratacaktır.