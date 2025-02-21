Kredi Kartlarıyla Temassız Ödemede Artış

KREDİ KARTI İLE ÖDEMELERDE YÜKSELİŞ

Koronavirüs salgını sonrasında, bireyler internet üzerinden ve temassız ödemelerle kredi kartlarını daha fazla kullanmaya başladı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini paylaştı. Ocak ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artışla 1 trilyon 606,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu süreçte, ocak ayında toplamda 1,58 milyar kartlı ödeme işlemi gerçekleştirildi. Aynı zamanda, mağaza içindeki her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız olarak yapıldı.

KART SAYILARINDA ARTIŞ

Dönem itibarıyla, Türkiye’de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 113,1 milyon olarak kaydedildi. 2024 yılının Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, kredi kartı adetinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3 ve ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24’lük bir artış gözlemlendi. Toplam kart sayısı ise 438,9 milyona ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARINDA GELİŞİM

Ocak ayında toplam kartlı ödeme tutarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1 trilyon 606,7 milyar TL oldu. Bu tutarın 1 trilyon 366,5 milyar TL’si kredi kartları ile, 207,8 milyar TL’si banka kartlarıyla ve 32,4 milyar TL’si ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartları ile gerçekleştirilen ödemelerde büyüme oranı yüzde 69, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 47 ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 78 olarak belirlendi.

KARTLI ÖDEME İŞLEMLERİNDE ARTIŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış göstererek 1,58 milyar adete ulaştı. Bu ödemelerin 913,2 milyon adedi kredi kartlarıyla, 538,1 milyon adedi banka kartlarıyla ve 125,9 milyon adedi ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartları ile yapılan ödeme adedinde büyüme oranı yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödemelerde yüzde 8 ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemlerde ise yüzde 18 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELERDE BÜYÜME

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 70 artarak 483,6 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemeler, toplam ödemelerin yüzde 30’unu oluşturdu.

İNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEME ADEDİ

Ocak ayında internetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 230,3 milyon adete çıktı. İnternetten yapılan ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15 olarak belirlenmiş durumda.

TEMASSIZ ÖDEME İŞLEMLERİ

Temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1 trilyon 36,2 milyon adete ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 82 artış göstererek 503,2 milyar TL’ye çıktı. Ocak ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleştirildi.