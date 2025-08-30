Kredi Limiti Artışları Hileli Tespit

BDDK’DAN KREDİ KARTI LİMİTLERİNE DÜZENLEMELER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı bir şekilde yükselttiğini belirledi. Yapılan denetimlerde, müşterilerin gelir bilgilerinin gerçeğe uygun olmayan bir şekilde artırılarak limitlerin yasal sınırın üzerine çıkarıldığı görüldü. Mevzuata göre, bir bireyin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla dört katı olabiliyor. Ancak bazı bankaların bu sınırı aştığı tespit edildi. Örneğin, gerçek geliri 70 bin TL olan bir müşterinin geliri 198 bin TL gibi gösterilerek 428 bin 50 TL limit tanımlandığı belirlendi. Oysa mevzuata göre bu müşteriye en fazla 280 bin TL limit verilebilirdi.

USULSÜZ UYGULAMALAR İÇİN YAZILI UYARI

Kurum, usulsüz uygulamaları tespit eden bankalara yazılı uyarılar gönderdi. Yapılan açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” ifadeleri yer aldı. BDDK, bankaların mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini vurgularken, uygulamanın devam etmesi halinde daha ağır yaptırımların gelebileceğini belirtti.

MÜŞTERİLERİN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

Uzmanlar, bazı müşterilerin bu tür limit artışlarıyla bilgileri dışında karşılaşabileceğine dikkat çekiyor. Bankaların mobil uygulamalarında bulunan “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatılıyor. Bu adım, müşterilerin limitlerinin kendi onayları dışında artırılmasını engellemek için önemli bir koruma sağlıyor.