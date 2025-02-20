Kredi Limitleri İçin BDDK’dan Yeni Düzenleme

YENİ DÜZENLEME İLE FAİZ ORANLARI AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, bankalar faiz oranlarını düşürerek tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya başladı. Peki, en düşük faiz oranları hangi bankalarda sunuluyor? 125 bin TL ve 250 bin TL’lik kredilerin aylık taksitleri ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi kullanmayı isteyenler için detaylı bir rehber hazırladık.

KREDİ LIMITLERİNDE DEVRİM YARATAN DÜZENLEME

BDDK’nın gerçekleştirdiği son düzenlemeyle, ihtiyaç kredisi limitlerinde önemli bir artış görüldü. Daha önce 36 ay vadeli kredilerde 50 bin TL olan üst limit, artık 125 bin TL’ye yükselirken; 24 ay vadeli kredilerde ise 100 bin TL olan limit 250 bin TL’ye çıkarıldı. Bu durum, özellikle yüksek tutarda kredi ihtiyacı olan tüketiciler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

BANKALAR ARASINDA REKABET ARTARKEN FAİZLER DÜŞÜYOR

BDDK’nın limit artışıyla birlikte, bankalar arasında yoğun bir rekabet başlamış durumda. Tüketici çekmek için çaba sarf eden bankalar, faiz oranlarını aşağıya çekmeye başladı. Şu anda piyasada en düşük faiz oranı %2,99 seviyesine inmiş durumda. Ancak, kredi notu, sigorta masrafları ve diğer koşullar göz önüne alındığında, bankaların sunmuş olduğu faiz oranları değişiklik gösterebiliyor.