“Kredi Notu Yükselmesi Üzerine Açıklama”

SOSYAL MEDYADA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında önemli detaylar paylaştı. Açıklamalarında, “SveP kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Not artışının sebepleri arasında ekonomideki dengelenme, azalan cari açık ve düşen dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğu belirtildi.

DÜŞEN RİSK PRİMİ VE İYİLEŞEN MALIYETLER

Bakan Şimşek, açıkladığı program çerçevesinde elde edilen olumlu gelişmelerin, ülke risk primini düşürdüğünü ve dış borçlanma maliyetlerinde önemli iyileşmeler sağladığını vurguladı. Bunun yanında, “Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor” diyerek gelecekteki duruma dair olumlu bir bakış açısı sergiledi.