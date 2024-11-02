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Ekonomi

Kredi Notumuzu Yükselten Tek Ülkeyiz

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S&P NOTU ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu üzerinden S&P’nin kredi notu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Şimşek, “S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz. Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.” şeklinde açıklamada bulundu.

DIŞ BORÇLANMA KOSTERİ GÖSTERİYOR

Bakan Şimşek, program aracılığıyla elde ettikleri olumlu gelişmelerin, ülke risk primini düşürdüğünü ve dış borçlanma maliyetlerinde önemli iyileştirme sağladığını belirtti. “Dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlanmıştır.” ifadesini kullanan Bakan, daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerinin, önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ettiğini söyledi.

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