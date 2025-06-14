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Kredi Olumsuzlaşınca Tüfekle Bankayı Bastı

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OLAYIN YERİ VE ŞÜPHELİNİN HAREKETLERİ

Eskişehir’de, Uluönder Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde bir banka şubesine gelen Selim T., kredi almak istedi. Banka çalışanlarının olumsuz yanıtı üzerine, şüpheli arka sokakta bulunan aracından pompalı tüfeğini alarak dolu olan bankaya girdi.

KISA SÜREDE İKNA EDİLDİ

Yaşanan olayda panik ve korku hakimken, Selim T. banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından kısa bir zaman diliminde ikna edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, bankanın dışına çıkarak tüfeğini bıraktı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Selim T., ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

KALABALIK OLUŞTU

Olayın ardından banka ve çevresinde büyük bir kalabalık toplandı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olayı gören esnaf Metehan Şahin, “İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti sanırım. Daha sonrasında şu anda polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerideydi” dedi.

Başka bir müşteri olan Kerim Hancı ise olay hakkında şunları söyledi: “Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanıştı. Sen ne yapıyorsun deyip silah doğrulttu, ben de şaşırdım. Şahıs çıktı, tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum.”

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