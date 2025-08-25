Kredi Sınırları Gevşetilmeli, Sanayiciler Rahatlamalı

GSO BAŞKANI SANAYİNİN KRİTİK DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayinin kritik bir eşikte olduğunu vurgulayarak, ticari kredilerde büyüme sınırının gevşetilmesinin firmaların üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Başkan Ünverdi, sanayicilerin günümüzde finansmana erişimle ilgili sorunların giderek arttığını ifade ederek, “Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında firmalarımızın üretimlerini ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için finansman kanallarının bir an önce açılması gerekmektedir. Bu sebeple ticari kredilerde büyüme sınırının arttırılmasını istiyoruz” dedi.

TİCARİ KREDİ KARTLARI BÜYÜME SINIRINDAN MUAF OLMALI

Bu bağlamda ticari kredi kartlarının büyüme sınırı dışına çıkarılması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, “Ticari kredi kartlarından yapılan harcamalar büyüme sınırı kapsamında kaldığı için bankaların kredi vermelerine engel oluyor. Maalesef bu durum üreticilerimizin elini kolunu bağlıyor. Nakit akışının yavaşladığı ve kredilere ulaşımın zorlaştığı bu süreçte, banka kredisi ve kredi kartı ile devamlılığını sağlamaya çalışan firmalarımıza bu uygulamadan vazgeçilmeli ve büyük zorluklarla mücadele eden sanayicilerimizin bir nebze olsun rahatlamalarına imkan sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİLERİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA TAKSİT İMKANI GETİRİLMELİ

Üreticilerin mal ve hizmet alımlarının kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Ünverdi, “Firmalarımız üretimlerini sürdürebilmek için hammadde, yarı mamul ve hizmet alımlarında düzenli ödeme yapmak zorunda. Ticari kredi kartlarının bu noktada etkin bir şekilde kullanılabilmesi, işletmelerin finansal yükünü hafifletecektir. Fatura karşılığı mal ve hizmet ödemelerinde 6-9 taksit imkanı verilmesi, yalnızca firmalarımızın nakit akışlarını rahatlatmakla kalmayacak, aynı zamanda tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

KOBİ kredilerinde reel artış sağlanması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, “Nefes Kredisi benzeri programların artırılması, KOBİ’lerin hem üretimlerini sürdürebilmeleri hem de yeni yatırımlar yapabilmeleri açısından büyük bir önem taşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere daha esnek ve uygun şartlı finansman imkanları sunulmalı. KOBİ’lerimizin desteklenmesi, hem istihdamın korunmasına hem de ekonomideki dinamizmin devamına katkı sağlayacaktır” dedi.