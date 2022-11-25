Kredi ve burslarda süre uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kredi ve burs başvurularına sürenin uzatıldığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, yarın 23:59’a kadar krediye başvuramayanların başvuru yapabileceklerini açıkladı.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMALAR AÇILDI
Öte yandan öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını da açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, gençlerin internet bankacılığı üzerinden ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını ödeyebileceklerini belirtti.