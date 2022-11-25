Kredi ve burslarda süre uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öğrencilere güzel haberi duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kredi ve burs başvurularına sürenin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yarın 23:59’a kadar krediye başvuramayanların başvuru yapabileceklerini açıkladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMALAR AÇILDI

Öte yandan öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını da açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin internet bankacılığı üzerinden ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını ödeyebileceklerini belirtti.