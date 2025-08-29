Kremlin Danışmanı, Erdoğan ve Putin Buluşacak

PUTİN VE ERDOĞAN 1 EYLÜL’DE GÖRÜŞECEK

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin’de bir araya geleceğini duyurdu. Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi kapsamında ziyaret edeceği Çin’de, Erdoğan ile ikili görüşme planlandığını belirtti.

LİDERLERİN İLETİŞİMİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki ilk yüz yüze görüşmesinin Çin’de gerçekleşeceğini kaydetti.

Uşakov, “Elbette ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek” dedi. Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Uşakov, İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform sunduğunu ve Moskova’nın Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.

REGİYONAL SORUNLAR DA GÖRÜŞMELERDE ELE ALINACAK

Uşakov, ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya gibi bölgelerdeki son gerilimlerin de görüşmeler sırasında gündeme geleceğini ifade etti. Bu anlaşmalar ve diyalogların, bölgedeki istikrarı sağlama noktasında önemli bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.