Rusya’dan ABD açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşı Rusya’ya direktif veremeyeceğini söyledi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler hakkında basına açıklamalarda bulundu. Washington’un son dönemde uyguladığı yaptırımlar hakkında konuşan Peskov, “ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Rusya’yı bağımsızlık politikasından vazgeçirecek şeylere sahip değil” ifadelerini kullandı. ABD’nin bu yönde çok fazla kısıtlamalara gittiğini belirten Peskov, bu yaptırımların Rusya’nın politikası üzerinde hiçbir etki oluşturmadığını aktardı.

Peskov, Rusya’nın ABD üzerindeki yaptırım gücü hakkında ise, “Rusya da aynı şekilde ABD’yi çizgisinden vazgeçirecek kapasitede güce sahip değildir” yorumunda bulundu.

TRT