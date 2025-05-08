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Kremlin’den Açıklama; Ateşkes Varsa Kabul Edilir

Ateşkes AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da 3 gün sürecek bir ateşkes ilanıyla ilgili açıklama yaptı. Peskov, “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir” diyerek dikkat çekti.

PUTİN’İN ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük bir ateşkes kararı aldığını açıkladı. Bu tarih aralığında gerçekleşecek olan ateşkes, Putin’in gücünü pekiştirmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.

ZELENSKİY’İN YANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ateşkese yaptığı yanıtta, 30 gün sürecek bir ateşkes olması durumunda bunu kabul edeceğini belirtti. Bu şekilde iki ülke arasında gerilimlerin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

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