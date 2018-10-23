Kaşıkçı için bir açıklama da Rusya’dan

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Bu olayı yorumlamak için güvenilir bilgilere ve soruşturmanın tamamlanmasına ihtiyacımız var” dedi.

Kremlin Sarayı’ndan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, olayı daha net yorumlamak için soruşturmanın netleşmesi gerektiğini vurguladı. Peskov, “Bu olayı yorumlamak için güvenilir bilgilere ve soruşturmanın tamamlanmasına ihtiyacımız var. Aksi takdirde tamamlanmamış soruşturmaya yorum yapmak ve resmi tepki koymak yanlış olur” diye konuştu.

TRT