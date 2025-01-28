Kremlin’den Mesaj: Rus Gazı Ticaretine Devam

GÜNDEMDEKİ KONUŞMALAR

Peskov, Moskova’da medya mensuplarıyla yaptığı görüşmede gündemdeki bazı konular üzerinde durdu. Avrupa’nın Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımların “iki tarafı keskin kılıç” şeklinde olduğunu belirten Peskov, “Avrupalılar bu yaptırımlardan zarar görüyor. Bu yaptırımları uluslararası hukuka aykırı, yasadışı kısıtlamalar şeklinde tanımlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rus gazının Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya sevkiyatına ilişkin Avrupa’da yapılması beklenen görüşmelere değinen Peskov, “Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz.” şeklinde konuşarak Rusya’nın ticari hedeflerini vurguladı.