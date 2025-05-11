Kremlin’den Putin ve Erdoğan Görüşmesi Açıkladı

TELEFON GÖRÜŞMESİ HAKKINDA DETAYLAR

Kremlin’den gelen bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, 15 Mayıs’ta Rusya ile Ukrayna arasında önerilen doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması konusunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’nın önerisine tam destek verdiği ve müzakereler için İstanbul’da uygun şartları oluşturma konusunda hazır olduğu vurgulandı.

BARİŞ İÇİN GEREKEN YARDIM

Açıklamada, “Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak” ifadesine yer verildi. Ayrıca, görüşme sırasında iki liderin enerji sektöründe stratejik ortak projelerin hayata geçirilmesi ve ticaret ile yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği belirtildi.