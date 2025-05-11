Haberler

Kremlin’den Putin ve Erdoğan Görüşmesi Açıkladı

TELEFON GÖRÜŞMESİ HAKKINDA DETAYLAR

Kremlin’den gelen bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, 15 Mayıs’ta Rusya ile Ukrayna arasında önerilen doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması konusunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’nın önerisine tam destek verdiği ve müzakereler için İstanbul’da uygun şartları oluşturma konusunda hazır olduğu vurgulandı.

BARİŞ İÇİN GEREKEN YARDIM

Açıklamada, “Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak” ifadesine yer verildi. Ayrıca, görüşme sırasında iki liderin enerji sektöründe stratejik ortak projelerin hayata geçirilmesi ve ticaret ile yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta Kaza, Doğan Uçar Vefat Etti

Kahramanmaraş'ta bir mobilya yüklü kamyonetin TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren Doğan Uçar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde defnedildi. Olay, 9 Mayıs'ta gerçekleşti.
Haberler

Atv Yayın Akışı Merakla Takip Ediliyor

11 Mayıs'ta ATV'de yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster programının canlı izleme linki arayışları sürüyor. Yarışma izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.