Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ve Trump’ın görüşmelerini değerlendirdi

KREMLİN’DEN PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Uşakov, Putin ile Trump’ın bugün yaptığı telefon görüşmesini basın mensuplarına değerlendirdi. Uşakov, Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana Putin ile 4’üncü kez telefonla görüştüklerini belirterek, bu görüşmenin 1 saat 10 dakika sürdüğünü aktardı.

Görüşmede, Ukrayna’daki mevcut durumun tartışıldığını ifade eden Uşakov, “Putin, Trump’a İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan yapılan ikinci tur müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi. Ukrayna’nın, Rus sivil altyapı unsurlarına ve sivillere bilinçli olarak saldırılar düzenleyerek bu müzakereleri engellemeye çalıştığı vurgulandı. Bu, uluslararası hukuk açısından terör eylemi olarak değerlendiriliyor. Görüşümüze göre, Kiev yönetimi uluslararası terör örgütü haline geldi,” dedi. Uşakov, Rusya’nın Ukrayna’nın kışkırtıcı eylemlerine boyun eğmediğini ve müzakerelere katıldığını belirtti. Ayrıca, Putin’in Ukrayna ile müzakerelerin faydalı olduğunu vurguladığını aktardı. Uşakov, tarafların hazırladığı memorandum taslaklarını birbirlerine teslim ettiğini belirterek, bu belgelerin analiz edileceğini ve müzakerelerin devam etmesini umduklarını söyledi.

İHA SALDIRILARI VE İKİLİ İŞBİRLİĞİ

Putin ve Trump görüşmesinde, Ukrayna’nın hafta sonu Rus askeri havaalanlarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara da değinildi. Uşakov, “Trump, Amerikalıların bu saldırılar öncesinde bilgilendirilmediğini teyit etti. İki lider, Ukrayna krizinin çözümü için temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı,” dedi. Uşakov, görüşmede ayrıca Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin yeniden tesis edilmesi konularının ele alındığını belirtti. “İkili işbirliği, liderlerin girişimleri sayesinde büyük bir potansiyele sahip,” şeklinde değerlendirmede bulundu. Uşakov, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un girişimlerine de vurgu yaptığını söyledi.

İRAN NÜKLEER MESELESİNE DEĞİNDİLER

Uşakov, Putin ile Trump’ın ABD ile İran arasında nükleer program hakkındaki müzakereleri de istişare ettiklerini belirterek, “Trump, Rusya’nın bu konuda destek olabileceğini düşünmekte ve Rusya’nın İran tarafıyla çalışabilmesi halinde minnettar olacağını dile getirdi,” ifadelerini kullandı. Uşakov, görüşmede Orta Doğu’daki durumun yanı sıra Hindistan ile Pakistan arasındaki meselelerin de ele alındığını ifade etti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump’ın temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını sözlerine ekledi.