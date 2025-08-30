Kremlin Duyurdu: Erdoğan ve Putin 1 Eylül’de

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN Şİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ’NE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Pekin yakınlarındaki Tiencin kentine gidiyor. Erdoğan, 1 Eylül’de genişletilmiş formatta yapılacak zirve oturumuna katılacak ve burada konuşma yapacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi lider Şi Cinping başta olmak üzere diğer devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca Erdoğan, Çin’deki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de gerçekleşeceğini belirtti.

Uşakov, bu yıl içinde Rusya ve Türkiye liderlerinin gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşmenin Çin’de olduğunu ifade etti. İkili iş birliği konularının yanı sıra küresel gündemdeki meselelerin de ele alınacağını vurgulayan Uşakov, “Ukrayna meselesi kesinlikle konuşulacak” dedi. Türkiye’nin, Ukrayna krizine yönelik siyasi ve diplomatik çözüm çabalarında önemli bir rol üstlendiğini ve İstanbul’u Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sunduğunu belirtti. Ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerdeki gerilimlerin de görüşmelerde yer alacağını ekledi.