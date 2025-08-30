Dünya

Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül'de Buluşacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılmak amacıyla Pekin yakınındaki Tianjin kentine seyahat edecek. Erdoğan, 1 Eylül’de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna konuşma yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıklaması doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi lider Şi Cinping’in yanı sıra diğer dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, yapacağı Çin ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de bir görüşme yapacağını duyurdu. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” dedi.

Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki ilk yüz yüze buluşmasının Çin’de gerçekleşeceğini belirten Uşakov, “Elbette ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek” şeklinde konuştu. Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarının önemine değinerek, İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleri için önemli bir platform sunduğunu, Moskova’nın da Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti. Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesindeki son gelişmelerin de görüşmelerde ele alınacağını ifade etti.

