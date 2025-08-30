Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül’de Çin’de Görüşecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Pekin yakınındaki Tiencin kentine gidecek ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, 1 Eylül’de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping ile diğer liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

Erdoğan, Çin’deki programı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de görüşeceğini açıkladı. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” şeklinde açıklama yaptı.

Bu yılki ilk yüz yüze görüşmenin Çin’de gerçekleşeceğini belirten Uşakov, “Elbette ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek” ifadelerini kullandı. Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarında önemli bir rol oynadığını ve İstanbul’u doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sunduğunu, Moskova’nın da Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti. Ayrıca, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesindeki son gerilimlerin de görüşmelerde ele alınacağı aktarıldı.