Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül’de Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi için Pekin yakınlarındaki Tiencin kentine hareket edecek. Erdoğan, zirve oturumuna 1 Eylül’de genişletilmiş formatta hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping ile birlikte diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

RUSYA İLE GÖRÜŞME

Erdoğan’ın Çin’deki programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği de belirtiliyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de bir araya geleceğini açıkladı. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halindeler ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” dedi.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Öte yandan, Uşakov, Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki ilk yüz yüze görüşmesinin Çin’de gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Uşakov, “Tabii ki ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu da kesinlikle gündeme gelecek” şeklinde konuştu. Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı ve İstanbul’un doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sağlandığını, Moskova’nın da Ankara’ya teşekkür ettiğini ekledi. Ayrıca, Uşakov, “Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesi gibi alanlardaki son gerilimler de görüşmelerde üzerinde durulacak” ifadelerini kullandı.