Kremlin, Erdoğan’ın müzakerelere destek verdi

PUTİN’İN ÖNERİSİNE ERDOĞAN’DAN DESTEK

Kremlin, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yeniden başlaması önerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam destek verdiğini ve gereken her türlü yardımı sağlayacağını duyurdu. Kremlin Sarayı’ndan gelen açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde, 15 Mayıs’ta Rusya ve Ukrayna arasında önerilen doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması girişimi ele alındı.

MÜZAKERELER İÇİN PLATFORM HAZIRLIĞI

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’nın önerisine tam destek verdiği ve müzakereler için İstanbul’da bir platform oluşturmaya hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca, “Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak” ifadesine yer verildi.

ENERJİ VE TİCARET İŞBİRLİĞİ

Putin’in görüşmeden, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın (2. Dünya Savaşı) zaferinin 80. yıl dönümü nedeniyle Moskova’da düzenlenen kutlamalara dair izlenimlerini paylaştığı belirtildi. Her iki liderin, enerji sektöründe stratejik ortak projelerin hayata geçirilmesi ve ticaret ile yatırım bağlarının daha da güçlendirilmesi konusundaki karşılıklı ilgilerini dile getirdiği ifade edildi. Putin, 2022 yılında kesintiye uğrayan Ukrayna ile doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını önermişti.