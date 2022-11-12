Kremlin: Herson hala Rus topraklarının bir parçası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Herson’un hala Rusya topraklarının bir parçası olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Herson kentinden tamamen çekildiği duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Herson’un hala Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Herson kentinden tamamen çekildiği bildirildi.

Rus birliklerin Dnipyer Nehri’nin sol kanadına geçtiği belirtilerek, “Dinyeper’in sağ yakasında mühimmat ve silah bırakılmadı. Rus askerlerinin tamamı Dinyeper’in sol kıyısına geçti, önceden belirlenen pozisyonlara yerleştirildi. Rus birliklerinin silah, teçhizat ve malzeme kaybı yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun tahliyesi sırasında Ukrayna tarafından 5 kez saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, “Düşman gece boyunca sivil ve Rus birliklerin tahliyesini engellemeye çalıştı. Gece boyunca Dnipyer Nehri tahliye noktaları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Amerikan HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle 5 kez vuruldu. Rus hava savunma sistemleri 28 roket düşürdü. 5 roketin yönü elektronik harp sistemleri ile değiştirildi. Son 2 günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişi 5 kilometreyi geçmedi” denildi.

Peskov: Herson hala Rusya’nın parçası

Rus ordusunun Herson kentinden çekilerek Dnipyer Nehri’nin sol yakasına mevzilenmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan da açıklama geldi.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’da referandumlar yapılarak bu bölgelerin Rusya tarafından ilhak edildiğini hatırlatan ve bunun Rusya anayasası ile resmiyet kazandığını söyleyen Peskov, Herson’un hala Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Peskov, “Herson, Rusya Federasyonu’nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil” dedi.