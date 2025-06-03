Kremlin, Putin-Trump-Zelenski Görüşmesi Olası Değil

GÖRÜŞMELER SONRASI AÇIKLAMALAR

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin ardından Kremlin’den yeni açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde hızlı bir ilerleme beklentisinin yanlış olduğunu ifade ederek, savaşı sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmanın oldukça karmaşık bir süreç olduğunu söyledi.

GÖRÜŞMELER HAKKINDAKİ BEKLENTİLER

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmenin henüz gerçekleşmediğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşmeye dair soruları yanıtladı. Peskov, bu görüşmenin yakın gelecekte mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca, Kremlin’in Ukrayna konusunda ABD ile olan temaslarının devam edeceğini ekledi.

ÖN HAZIRLIK SÜRECİ

Kremlin’in açıklamasında, Trump ile Putin arasında gelecekte yapılacak spesifik görüşmeler için henüz bir anlaşma yok. Putin, çeşitli üst düzey görüşmelere katılmaya hazırlanırken, bu tür görüşmelerin önceden iyi bir şekilde organize edilmesi gerektiği vurgulandı. Peskov, Rusya’nın İstanbul’da Ukrayna ile varılan anlaşmalara sadık kalacağını kaydetti.

PUTİN’E ANLIK BİLGİ AKIŞI

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Rusya’daki bombardıman uçaklarına dair de açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini ve bu konuda soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna konusunda herhangi bir taviz verilip verilmeyeceğine dair kamuoyuna açık bir yorum yapmak istemediğini ve bu konunun kapalı toplantılarda görüşüleceğini ifade etti.