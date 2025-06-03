Kremlin: Putin-Trump-Zelenski Görüşmesi Olası Değil

GÖRÜŞMELERDEN SONRA KREMLİN AÇIKLAMASI

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmeler sonrasında Kremlin, konuya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yapılan görüşmelerde hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu, savaşın sona ermesi için uzlaşmaya varmanın oldukça karmaşık bir süreç olduğunu ifade etti.

PUTİN VE TRUMP ARASINDAKİ GÖRÜŞME OLASILIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanmış bir görüşmenin henüz mevcut olmadığını belirten Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşme hakkında da sorular geldi. Peskov, bu görüşmelerin yakın gelecekte olmasının olası olmadığını açıkladı. Ayrıca, Kremlin’in Ukrayna konusunda ABD ile temasların devam edeceğini vurguladı.

RUSYA ANLAŞMALARINA SADIK KALACAK

Kremlin’in açıklaması, Trump ile Putin arasında yapılabilecek bir görüşme için henüz spesifik bir anlaşma olmadığını, ancak Putin’in üst düzey görüşmelere hazır olduğunu, bunların ise önceden iyi bir hazırlık gerektirdiğini dile getirdi. Peskov, Rusya’nın İstanbul’da Ukrayna ile yapılan görüşmeler sırasında varılan anlaşmalara sadık kalacağını belirtti.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Rusya’daki bombardıman uçaklarına dair de değerlendirmeler yaptı. Bu konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peskov, Ukrayna ile ilgili taviz verme durumu sorulduğunda, kamuoyuna açık bir yorumda bulunmayı reddetti ve bu konunun kapalı kapılar ardında görüşülecek bir mesele olduğunu ifade etti.