KREMLİN, Putin ve Trump görüştü

PUTİN VE TRUMP ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Kremlin, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 50 dakikalık bir görüşme yaptığını ve bu görüşmeyi içerik açısından zengin, samimi ve verimli olarak tanımladığını belirtti. Görüşmede Orta Doğu’daki gergin durumun ele alındığı açıklandı.

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM VE PUTİN’İN ENDİŞELERİ

Uşakov, Putin’in İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonunu kınadığını ve Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda ciddi endişeler taşıdığını dile getirdi. Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında Trump’a bilgi verdi. Uşakov, “Putin, çatışmanın tırmanmasını önlemenin önemini ve Rus tarafının olası arabuluculuk çabalarına hazır olduğunu vurguladı” dedi.

TRUMP’IN İRAN İLE GÖRÜŞMELERE YENİDEN BAŞLAMA İSTEĞİ

Uşakov, Putin’in daha önce İran nükleer programı konusunda yapılagelen müzakerelerde karşılıklı kabul edilebilir anlaşmalar bulmayı hedefleyen öneriler sunduğunu hatırlattı. Ancak, İsrail’in müzakereler öncesinde saldırısına değindi. Trump’ın, İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarının etkili olduğunu kabul etmesine rağmen sahayı endişe verici bulduğunu ifade ettiğini belirten Uşakov, Trump’ın ABD heyetinin İran nükleer programıyla ilgili müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.