Kremlin: Rusya sonsuza kadar burada!

Kremlin yetkilisi, ele geçirilen Herson’da yaptığı açıklamasında Rusya’nın bölgede kalıcı olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken Kremlin sözcüsü Rus politikacı Andrey Turchak’ın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ele geçirilen Herson bölgesini gezen Turchak Ukrayna’daki gerçek niyetini açık etti.

Rusya’nın Donbass bölgesindeki ilerleyişi devam ederken Kremlin’de görevli üst düzey yetkili Rus politikacı Andrey Turchak’ın, Herson’unu ziyaret ettiği sırada ağzından kaçırdığı sözler gündeme bomba gibi düştü. “Geçmişe dönüş olmayacak” diyen Turchak, Rus kuvvetlerinin eline geçen Herson’da Ruslar ve Ukraynalıların “birlikte yaşayacaklarını” vurguladı. Turchak’ın sözleri ilk kez üst düzey bir Rus yetkilinin Moskova’nın Ukrayna topraklarında bulunma niyetini açıkladığı olarak yorumlandı. Rusya’nın ‘sonsuza kadar’ Güney Ukrayna’da kalacağını iddia edildi.

“RUSYA SONSUZA KADAR BURADA”

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin kıdemli üyelerinden Andrey Turchak, dün yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ukraynalılar için ‘geçmişe dönüş olmayacağı’ konusunda uyarılar yapan Rus siyasetçi “Rusya sonsuza kadar burada. Bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır” ifadesini kullandı. Turchak, “Birlikte yaşayacağız, tarihi miras açısından zengin, burada yaşayan insanlar açısından zengin bu zengin bölgeyi geliştireceğiz” dedi. Turchak, Moskova’nın şehirde yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin teslimi için bir insani yardım merkezi açacağını söyledi. Rusya bu bölgede, askerlerin Rus devlet televizyonu kameraları önünde sunduğu ve pek çok sakinin kabul etmeyi reddettiği kendi insani yardımları dışında tüm insani yardımları engelledi.