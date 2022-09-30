Kremlin: Rusya’ya saldırılmış gibi sayılacak

Kremlin, Ukrayna’daki 4 bölgeye yapılan saldırıların Rusya topraklarına saldırı olarak kabul edileceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün 15:00’te dört bölgenin ilhakını resmen açıklaması bekleniyor.

Son dakika haberi! Kremlin, geçtiğimiz günlerde Rusya’ya katılan Ukrayna topraklarındaki Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin ilhakıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kremlin Ukrayna’daki ilhak etmek üzere olduğu bölgelerin herhangi bir bölümüne yönelik saldırıları, Rusya’ya karşı saldırganlık eylemleri olarak değerlendireceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’nın dört bölgesini ilhak etme hareketinin bir parçası olarak Ukrayna’nın Rus kuvvetlerinin kontrolü altında olmayan kısımlarını Rusya’ya dahil etmesini de hukuka olarak değerlendireceğini bildirdi. Peskov, ayrıca “Ukrayna’nın müzakere istemediğini” belirterek ilhakın gerçekleşeceğini vurguladı.

Diğer taraftan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün 15:00’te dört bölgenin ilhakını resmen açıklaması bekleniyor.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke ise bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.