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Kremlin Sözcüsü Açıklama Yaptı

ATEŞKES AÇIKLAMALARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da 8-10 Mayıs tarihleri arasında ilan ettiği 3 günlük ateşkes hakkında açıklamalar yaptı. Peskov, “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir” dedi.

PUTİN’İN ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını açıkladı.

ZELENSKİY’İN YANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, atelışkes ile ilgili değerlendirmesinde, 30 gün boyunca sürecek bir ateşkes şekli belirlenmesi durumunda bunu kabul edebileceğini bildirdi.

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